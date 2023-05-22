О том, что на данный момент, в Бахмуте продолжаются ожесточенные бои, и со вчерашнего дня практически ничего не изменилось – ВСУ удерживают район вокруг памятника МиГ-17, пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы Министерства обороны Украины Анны Маляр, прозвучавшее во период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Маляр, с воскресенья, 21-го мая, ситуация осталась более или менее такой же — наши Вооруженные силы сохраняют контроль над некоторыми инфраструктурными, промышленными объектами и домами в частном секторе на юго-западе Бахмута — в районе «Самолета».

Также, ведутся интенсивные бои с ночи — оккупанты в течение темных часов суток, буквально «зачищают» некоторые территории, попавшие в данном населенном пункте под их контроль, разыскивая наши диверсионные группы, «которые могут сопротивляться и осуществлять свои действия».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Сергей Череватый объяснил, зачем Российской Федерации понадобилось «освобождение» Бахмута Донецкой области, прокомментировав ситуацию в городе.