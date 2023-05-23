О том, почему ВС Украины не ведут боевых действий в иных странах, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в официальном Telegram-канале замглавы Минобороны Анны Маляр, оценившей обстановку в Белгородской области России.

По словам Маляр, украинская армия не воюет в сопредельных чужих регионах, что уже неоднократно доказано: ВСУ исключительно деоккупирует территории соответственно своих границ, общепризнанных в 1991-м году. Также, в Минобороны изучили сложившуюся ситуацию вдоль этого опасного граничащего участка, и сделали обоснованный вывод – вчерашние инциденты с освобождением Козинки и прорывом в Грайворон, спровоцированы вероятным внутренним кризисом РФ, который назревал еще до полномасштабной агрессии России против Украины.

Ранее мы писали о том, как в Белом Доме прокомментировали столкновения в Белгородской области.