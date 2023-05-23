Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга заявил, что американские власти запретили Киеву использовать свое вооружение на территории страны-агрессора, информирует «НБН».

По словам чиновника, США не поощряют атаки за пределами границ Украины, однако важно напомнить миру, что эту войну начала именно Российская Федерация.

Представитель Вашингтона добавил, что государство-террорист продолжает атаки на мирное население, обстреливая гражданскую инфраструктуру Украины. В этой войне РФ является агрессором, и Киев имеет право самостоятельно решать, как он хочет проводить свои военные операции.

Напомним, сегодня утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе продолжают «зачистку», призвав жителей Грайворонского округа пока не возвращаться домой.