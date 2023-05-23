О том, что уже разработан наиболее вероятный сценарий изменения тарифов на «свет», пишет «НБН», ссылаясь на эксклюзивное интервью члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрия Камельчука, опубликованное в «Новини.LIVE».

По словам Камельчука, основной вариант пересмотра стоимости услуг энергопоставляющих компаний – разделение бытовых потребителей на две категории, в зависимости от ежемесячного использования электричества:

«состоятельным» украинцам, потребляющим от 1 000 киловатт-часов/каждый месяц, установят тариф в диапазоне от 6 гривен до 6,2 гривны/кВт-ч, и который, видимо, останется стабильным если не на постоянной основе, то «на длительный период»;

тех клиентов, которые потребляют менее 1 000 киловатт-часов/ежемесячно, ожидает увеличение тарифов на 30-40 процентов, однако возможен и вариант, что цены на электричество для этой категории украинцев, оставят на нынешнем уровне.

Ранее мы писали о том, что данные, касающиеся накопленных просроченных сумм по платежкам за «свет», станут предоставлять «Украинскому бюро кредитных историй», чем существенно «испортят» кредитную историю потребителя.