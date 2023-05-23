О том, почему у Украины отсутствует возможность для отправки на такие тренировки большого количества наших военнослужащих, вопреки появлению информации — в определенных странах уже стартовали учения для украинских пилотов на истребителях 4-го поколения F-16, пишет «НБН», ссылаясь на заявление пресс-секретаря Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, сведения о начале обучения не соответствуют действительности, поскольку все еще не завершен процесс подготовки людей к началу указанной учебы. Впрочем, существуют некоторые «передовые группы», уже выехавшие в некоторые государства, которые могут предоставить украинским специалистам площадки для учений, но самих пилотов на территории этих стран еще нет. Кроме того, Украина пока не может массово и сразу выслать на вышеописанное обучение слишком значительное количество пилотов — кто-то должен защищать страну.

Ранее мы писали о том, что в США озвучили свой прогноз относительно того, как поставка F-16 сможет изменить ход войны России против Украины.