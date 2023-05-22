Как информирует «НБН» со ссылкой на «Голос Америки», заявление об этом озвучил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл.

Так, по его словам, передача Киеву вышеуказанной военной авиации является действительно важной в среднесрочной перспективе. Но это не сможет кардинально изменить ход войны РФ против Украины.

Дословно из заявления Кендалла:

Передача Вооруженным силам Украины истребителей F-16 создаст промежуточные возможности, которых в настоящее время Украина не имеет. Но кардинально это ситуацию не изменит.

Согласно словам высокопоставленного американского чиновника, в настоящее время авиационная сила не была решающим фактором в войне. При этом он отметил эффективность систем ПВО.

Напоследок он добавил, что на поставки истребителей в Украину потребуется несколько месяцев времени.

Напомним, ранее мы уже писали о том, какое количество истребителей F-16 может получить Украина от союзников.