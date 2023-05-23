О том, что заявления венгерского премьера Орбана, касающееся невозможности Киева выиграть в этой войне, могут лишь частично повеселить Москву, однако вовсе не соответствуют действительности, так как все граждане Украины не планируют прекращать свою борьбу до полной деоккупации собственного государства, пишет «НБН», ссылаясь на комментарий, опубликованный в официальном Facebook-аккаунте спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

По словам Николенко, в Кремле могут порадоваться тому, что глава венгерского правительства позволил себе снять всю ответственность с РФ за ее агрессию против Украины. К слову, практически те же европейские политики уверяли в 2022-м году, что наша страна не имеет никаких шансов, чтобы успешно сопротивляться вторжению более 72-х часов, но пророссийские силы «ошиблись тогда, ошибаются и сейчас».

Кроме того, в отличие от сил, предпочитающих сдачу врагу без какого-либо противостояния, украинцы станут воевать до окончательного освобождения своих территорий от оккупантов, поскольку это является единственным путем не только для восстановления мира в нашей стране, но и обеспечит безопасность во всей Европе.

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