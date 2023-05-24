О том, что сейчас, согласно нормам действующего законодательства, работодатели обязаны выплатить своему сотруднику определенную сумму до его ухода в отпуск, но все может измениться не в лучшую сторону, пишет «НБН», ссылаясь на законопроект №9309, опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В соответствии с указанным законопроектом, нанимателям расширяет сроки на выплату «отпускных». По мнению нардепов, сейчас у предприятий отсутствуют свободные средства, которые необходимо наперед выплачивать отпускникам. Таким образом, после вступления указанного закона в силу, работодатели смогут выдавать своим работникам «отпускные» не предварительно, а на протяжении отпуска.

Подобные поправки относительно отсрочки выплат на более позднюю дату, не исключая неопределенность с окончательными сроками, весьма отрицательно повлияют на условия для работников, и одновременно предлагается дополнить нормативы о согласовании с сотрудником сроков по оплате отпуска — не позднее дня, когда заканчивается отпуск.

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