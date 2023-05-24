О том, каких операторов распределения электрической энергии не затронули подобные малоприятные изменения, а также по какой причине, пишет «НБН», ссылаясь на материал ExPro.

Согласно решению Нацкомисии-регулятора, предусматривается рост тарифов на поставку электроэнергии в несколько стадий, в диапазоне от 25 до 50 процентов: с июня, и с июля по декабрь 2023-го года для 22 операторов систем распределения. Для энергопоставляющих компаний, расположенных в прифронтовых зонах, оставят текущий тариф до конца июня, но обновленные тарифы для них задействуют уже со 2-го полугодия 2023-го года.

Также, это повышение не затронет энергокомпании, входящие в подсанкционную группу «VS Energy» («Житомироблэнерго», «Кировоградоблэнерго», «Ровнооблэнерго», «Черновцыоблэнерго», «Херсоноблэнерго»): им продлят действующий тариф до конца этого июня, пока в НКРЭКУ станут прорабатывать механизм введения ограничений.

В частности, корректировка тарифов на распределение электричества с июня 2023-го года выглядит нижеуказанным образом:

Ранее мы писали о том, что в Верховной Раде Украины рассказали, как могут вырасти тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей.