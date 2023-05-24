О том, что война РФ против Украины вскоре перейдет в тяжелую для Москвы фазу, и потому уже сейчас Кремлю необходимо объявить о введении военного положения и начале новой волне мобилизации, одновременно сконцентрировавшись на изготовлении боеприпасов, и, как это делают в Северной Корее, перекрыть собственные рубежи, пишет «НБН», ссылаясь на обоснованные опасения главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, опубликованные в российском издании «Медуза».

Олигарх настаивает, что россияне просто обязаны прекратить «жировать, перестать строить новые дороги, новые объекты инфраструктуры», то есть фактически только обеспечивать ведение агрессивной войны РФ, практически скопировав «образ Северной Кореи» на несколько лет вперед, закрыв все границы, и «перестав миндальничать, забрать всех своих отроков из-за границы и вкалывать». Пригожин полагает, что только подобные меры позволят Москве «прийти к какому-то результату». Кроме того, «повар Путина» не забыл упомянуть главу Минобороны РФ Шойгу – тот не тратит средства на боеприпасы, тогда как его «зять ходит, булками трясет, а дочь — открывает кронштадтские форты».

Помимо всего вышеописанного, основатель «Вагнера» не верит в то, что ЕС и США могут устать от «украинского конфликта», а КНР когда-либо усадит все стороны за стол переговоров, и следует подготовиться к самому пессимистическому сценарию: Силы обороны нашей страны получат дальнобойные ракеты, Украина продолжит всесторонне готовить войска, а позднее — наступать и результативно контратаковать, восстанавливая свои границы до 2014-го года, включая полную деоккупацию Крымского полуострова.

Ранее мы писали о том, что в ISW раскрыли план Пригожина на период контрнаступления ВСУ.