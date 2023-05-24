О том, что объявленные РФ потери «Российского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» никак не подтверждаются, и есть некоторая информация, которая касается действий путинской армии, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение спикера Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Юсова, на данный момент в оккупационных властях Белгородщины фиксируется «продолжение паники, хаоса и неопределенности», а Москва фактически дезориентирована слишком лояльным отношением к повстанцам среди местных российских жителей. По мнению спикера ГУР МОУ, эта акция должна вызвать, как минимум, цепную реакцию и в прочих регионах страны-агрессора. Кроме того, сведения российской стороны относительно значительных потерь, которые якобы понесли силы «РДК» и «ЛСР», не соответствует реальной ситуации, поскольку являются пропагандистской дезинформацией, слепленной на скорую руку. В частности, россияне неосмотрительно показали множество смешных вещей: и генерала, лично руководившего освобождением улицы, и аналогичные забавные моменты.

Таким образом, подчеркнул Юсов:

Российская пропаганда сломалась после событий в Белгородской области, и по сей день не может четко объяснить какие-то ключевые сообщения даже для внутренней аудитории. Весь мир увидел, что в России развивается настоящее внутреннее противостояние…

Помимо всего вышеописанного, в ГУР располагают проверенными данными о том, что командование ВС РФ экстренно передислоцирует подразделения с линии фронта в Украине на территорию России.

Ранее мы писали, как Данилов прокомментировал рейд российских добровольцев в Белгородскую область, предупредив о возможности таких прорывов в другие регионы государства-террориста.