О том, как можно без трудностей использовать мобильное приложение «Пенсионный фонд», заранее загрузив его из App Store или Google Play, и, если нужно, пройдя регистрацию/авторизацию, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, опубликованное на официальной странице Пенсионного Фонда Украины.
В мобильном приложении предлагается несколько вариантов авторизации: через логин/электронную цифровую подпись/госсистему GovID.
С использованием GovID необходимо:
- выбрать закладку «Войти с помощью BankID НБУ» (нажав на стрелку);
- остановиться на банке, в котором открыт счет, и нажать «Продолжить»;
- авторизоваться в приложении финучреждения, и согласиться на передачу банком персональной информации, нажав «Подтвердить»;
- проверить личные данные, одобрить разрешение доступа к ним (установив надлежащую отметку), и нажать «Продолжить».
С использованием КЭП (квалифицированной цифровой подписи):
- выбрать «Аккредитованный центр сертификации ключей», отыскав сертификат ключа КЭП на ПК/ноутбуке/планшете/смартфоне, и ввести личный пароль.
С использованием логина:
- ввести свой логин и пароль, который нужно предварительно получить в территориальном подразделении ПФУ, как удаленно, так и лично.
Ранее наш информационный портал писал о том, как можно предварительно поднять размер вероятной пенсии, сделав добровольные взносы в Пенсионный Фонд Украины.