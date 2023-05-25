О том, как можно без трудностей использовать мобильное приложение «Пенсионный фонд», заранее загрузив его из App Store или Google Play, и, если нужно, пройдя регистрацию/авторизацию, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, опубликованное на официальной странице Пенсионного Фонда Украины.

В мобильном приложении предлагается несколько вариантов авторизации: через логин/электронную цифровую подпись/госсистему GovID.

С использованием GovID необходимо:

выбрать закладку «Войти с помощью BankID НБУ» (нажав на стрелку);

остановиться на банке, в котором открыт счет, и нажать «Продолжить»;

авторизоваться в приложении финучреждения, и согласиться на передачу банком персональной информации, нажав «Подтвердить»;

проверить личные данные, одобрить разрешение доступа к ним (установив надлежащую отметку), и нажать «Продолжить».

С использованием КЭП (квалифицированной цифровой подписи):

выбрать «Аккредитованный центр сертификации ключей», отыскав сертификат ключа КЭП на ПК/ноутбуке/планшете/смартфоне, и ввести личный пароль.

С использованием логина:

ввести свой логин и пароль, который нужно предварительно получить в территориальном подразделении ПФУ, как удаленно, так и лично.

Ранее наш информационный портал писал о том, как можно предварительно поднять размер вероятной пенсии, сделав добровольные взносы в Пенсионный Фонд Украины.