О том, что в пригородах Бахмута оккупанты заменили «пригожинцев» на части ВС РФ, однако на территории самого города, на данный момент, пока еще остаются наемники ЧВК «Вагнер», пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал замглавы Министра обороны Украины Анны Маляр.

По словам Маляр, на Бахмутском направлении, оккупанты, при поддержке артиллерии, пытаются воспрепятствовать продвижению ВСУ с флангов, при этом, враги понемногу подтягивают дополнительные регулярные подразделения на эти же участки для усиления. Стоит уточнить, что защитники Украины продолжают удерживать окрестности этого населенного пункта в юго-западной части, в районе «Самолета» (около памятника МиГ-17).

Ранее наш информационный портал писал о том, что Пригожин сообщил, сколько «вагнеровцев» он положил на «захват» Бахмута.