О том, что интенсивнее всего украинские наниматели разыскивают высококвалифицированных представителей рабочих профессий — слесарей и трактористов, но на перспективное трудоустройство могут рассчитывать и учителя, медики, а также сотрудники отрасли торговли и услуг, пишет «НБН», ссылаясь на Государственную службу занятости.

В соответствии с данными ведомства, в период с января по апрель текущего года, украинец мог рассчитывать на трудоустройство, если имел специальность:

швеи/электромонтера/слесаря-ремонтника/сантехника/электрогазосварщика/пекаря/электрика – 22 процента от всех размещенных вакансий;

водителя/тракториста-машиниста/тракториста/токаря/оператора АЗС/дорожного рабочего/экскаваторщика/водителя погрузчика/фрезеровщика/оператора станков/крановщика – 17 процентов;

преподавателя/фармацевта/врача/инженера/экономиста/инженера по охране труда/практического психолога – 15 процентов;

продавца/повара/продавца-консультанта/охранника/официанта/соцработника/бармена/парикмахера/младшей медсестры – 13 процентов;

подсобного рабочего/уборщика/грузчика/дворника/укладчика-упаковщика/рабочего по благоустройству/сторожа – 11 процентов;

бухгалтера/медсестры/мастера производственного обучения/механика/воспитателя/ассистента фармацевта – 10 процентов.

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