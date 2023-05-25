О том, что группа подразделений «Российского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» (ЛСР) на данный момент не вышла из регионов РФ, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, прозвучавшее в «Единых новостях» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Юсова, можно сделать вывод: сопротивление в РФ лишь «набирает обороты», и если вспомнить недавние события на Белгородщине, то можно смело утверждать — некоторая часть сил «РДК» и «ЛСР» так и остается на российской территории, тем самым продолжая не только борьбу, но и проводя рекрутинг новых сторонников. Таким образом, уже понятно, что география движения сопротивления сейчас «расширяется и масштабы увеличиваются».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ГУР рассказали, что предприняли оккупанты после боестолкновений в Белгородской области.