О том, что правительство нашей страны утвердило процесс по формировании трудовых резервов для осуществления важных мероприятий на освобожденных территориях, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Как стало известно, речь идет о постановлении Кабмина «О реализации экспериментального проекта по созданию резерва работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях Украины», допускающем обеспечение сотрудниками военных администраций/прочих госорганов на деоккупированных территориях (ДОТ).

Особам, намеренным трудоустроиться на ДОТ, необходимо заполнить электронную анкету для рассмотрения специалистами Нацагентства по вопросам госслужбы, которые проверят профессиональную подготовку соискателей. Следует отметить, что преимущество в назначении на такие должности, имеют нижеуказанные кандидаты, являющиеся:

ветеранами войны;

внутренне перемещенными лицами;

лицами, ранее занимавшими аналогичные должности;

лицами, имеющими опыт работы в реинтеграции временно оккупированных территорий.

Подобный алгоритм создания резерва для восстановления Украины, должен позволить в минимальные сроки, сразу после освобождения территорий, успешно возобновить функционирование госорганов на деоккупированных территориях, тем самым обеспечив их ускоренную реинтеграцию.

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