О том, что ВСУ постоянно не дают покоя оккупантам, расположившимся на левобережье Херсонской области, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, наши защитники методически заставляют врага углубляться в их последующие оборонительные рубежи, и потому россияне вынуждены размещать укрепления практически в своем тылу, и продвигать туда основные пункты базирования, пытаясь возводить их «как можно глубже и дальше от линии фронта, осознавая, что на том рубеже где все потеряно — оставаться уже нельзя».

Кроме того, наши военные, только за последние дни, уничтожили 3 крупнокалиберных орудия, 8 единиц бронетехники РФ, 1 миномет, а также пункт управления БПЛА.

Ранее мы писали о том, что глава МВД Украины сообщил о проблемах с разминированием Херсонщины.