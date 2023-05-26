О том, что из-за российского удара по медицинскому учреждению в Днепре, 1 человек погиб, а еще более 10 получили ранения разной степени тяжести, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в официальном Facebook-аккаунте Президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, армия страны-террориста в очередной раз подтвердила «свой статус борцов со всем гуманным и честным», атаковав ракетами обычную поликлинику в Днепре: на данный момент 1 человек погиб, а еще 15 людей ранены. Сейчас на месте инцидента ликвидируют последствия обстрела и спасают пострадавших, с привлечением специалистов всех необходимых службы.

Согласно информации, предоставленной главой Днепропетровской ОВА Сергеем Лысаком, после ракетной атаки на город, 2 здания загорелись, и суммарно, огнем охвачено не менее 500 квадратных метров. Все сведения относительно числа погибших и раненых – пока лишь предварительные.

Ранее мы писали, что Наталья Гуменюк сообщила детали ночной атаки путинских оккупационных сил на южные регионы нашей страны.