О том, что в США считают перебазирование российского ЯО на территорию Беларуси явным примером безрассудных действий Кремля, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя американского Государственного департамента Мэтью Миллера, опубликованное в «Европейской правде».

По словам Миллера, правительство США категорично осуждает подобные договоренности между Россией и Беларусью, поскольку они свидетельствуют об очередном примере «безответственного поведения» РФ с момента ее полномасштабной агрессии против Украины. Кроме того, любое применение страной-агрессором химического, биологического или ядерного оружия в этой войне против Украины вызовет весьма «тяжелые последствия».

Ранее наш информационный портал писал о том, возможен ли переворот в Республике Беларусь при котором диктатор Александр Лукашенко лишится президентского кресла.