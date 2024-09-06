Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), с приходом нового учебного года, россияне даже не смогли отыскать требуемое количество учителей для работы в своих пропагандистских центрах, «промывающих мозги» украинским детям.

Помимо всего вышеописанного, оккупационные власти не располагают достаточной численностью «коммунальщиков» и медиков, вследствие чего инфраструктура захваченных регионов не функционирует на надлежащем уровне, хотя именно на «освободителей» возлагается стабильное обеспечение жизнедеятельности, в соответствии с нормами международного права.

Причиной, спровоцировавшей такой масштабный кадровый дефицит, является нежелание местного населения идти на сотрудничество с врагом (как пишут гауляйтеры — «на благо днр и рф»), а также выезд большинства жителей за пределы захваченных земель.

Ранее мы писали о том, что «власти» РФ учат педагогов в оккупации, как выявлять «девиантных проукраинских детей».