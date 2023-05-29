О том, что коммерческий курс доллара США, похоже, не упадет ниже официальных отметок, но и не поднимется выше уровня в 38,9 гривны, поскольку подобные изменения привязаны к постоянному предоставлению нашей стране определенной финпомощи, пишет «НБН», ссылаясь на прогноз специалиста аналитического центра «Объединенная Украина» Алексея Куща, опубликованный в «Обозревателе».

По словам Куща, курс доллара США полностью зависим от финансовой помощи, оказываемой странами-партнерами Украины, и, если эти средства продолжат регулярно поступать, курсовая стабильность сохранится и в июне. Кроме того, положительное влияние оказывают: продолжение «зерновой договоренности», разблокировка транзитных перевозок из Украины через Польшу и прочие страны, а также возобновление вывоза сырья. Впрочем, это пока еще не довоенные показатели, но от 60 до 70 процентов довоенного уровня экспорта уже фиксируются. Кроме того, снижение оттока капитала от выехавших за границу украинцев тоже существенно влияет на курс валюты.

Ранее наш информационный портал писал о том, что согласно предварительному прогнозу, коммерческий курс доллара США в июне зафиксируется на отметке в 36,56 гривны.