О том, каким народным депутатам компенсировали аренду жилья за 1-й квартал текущего года, пишет «НБН», ссылаясь на список, размещенный на официальной странице газеты ВРУ «Голос Украины».

В целом, список из 116 народных депутатов выглядит так:

Следует отметить, что в вышеуказанный перечень попал фигурант дела о сепаратизме — Валерий Гнатенко, являющийся нардепом парламента 9-го созыва, прошедший в Раду от запрещенной пророссийской партии «ОПЗЖ», многократно распространяющий пропаганду Кремля, и поддерживающий проведение «референдума» в населенном пункте Дружковка.

Еще один нардеп — Георгий Мазурашу от провластной фракции, отличившийся как соавтор спорного законопроекта №7351, которым давалось право офицерам ВСУ на казнь военнослужащих за неисполнение приказов в боевой ситуации без всяких доказательств или выступавшего против членства Украины в Североатлантическом Альянсе, при этом, еще и инициировавшего сбор подписей среди парламентариев для аннулирования базовой нормы закона, гарантирующей каждому гражданину предоставление услуг на украинском языке. Кроме того, Мазураш предлагал криминализировать критику правительства Украины в соцсетях (за так называемое распространение «фейков»), предложив проект закона №9223.

В соответствии со статьей 35 ЗУ «О статусе народного депутата Украины», народным избранникам гарантируют выплату компенсацию за аренду помещения/оплату гостиничного номера при условии, если у нардепов нет жилья в столице или их место проживания удалено на 30 километров от границ Киева.

Ранее мы писали о том, кто из народных избранников чаще всего пропускал заседания Рады.