О том, что в период сегодняшнего повторного российского ракетного обстрела, оккупанты вели огонь по Киевской области с помощью различных наземных комплексов, запустив более десятка «Искандеров-М» и «Искандеров-К», из которых защитники нашего неба «приземлили» фактически все ракеты, пишет «НБН», ссылаясь официальный Telegram-канал Главнокомандующего Вооруженными сил Украины Валерия Залужного.

В частности, около 11 часов 30 минут дня, оккупанты вновь ударили по Киевщине, применив баллистические и крылатые типы ракет, стартовавших с установок наземного базирования ОТРК «Искандер»: из 11-ти «Искандеров-М» и «Искандеров-К», запущенных с северного направления, силами и средствами нашего ПВО все цели были уничтожены.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Воздушных силах ВСУ подробно рассказали, чем сегодня российские оккупанты атаковали столицу Украины.