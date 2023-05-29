О том, как обосновать свой накопленный стаж при отсутствии трудовой книжки на руках, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания New Voice.

Пенсионным законодательством устанавливается, что трудовая книжка является основополагающим документом относительно работы каждого человека, то есть, при оформлении выплат любому потенциальному пенсионеру. Однако если в документе указана неточная информация, либо же не проводились своевременные отчисления в Пенсионный Фонд, тогда заинтересованной особе необходимо дополнительно подтверждать свой стаж, основываясь на приказах по приему на работу/увольнению, табелях учета рабочего времени/командировочных листах или почасовом подсчете работы, которые можно получить у работодателя.

Если предприятие было ликвидировано/реорганизовано/не работает, наниматель обязан сохранять кадровую документацию в течение 75 лет, и, если подобные документы ему было негде хранить — их можно отыскать в архивах по месту ведения хозяйственной деятельности. Такие справки из архива, включая трудовые книжки и приказы, должны принимать в отделениях ПФУ. Однако если предприятие не перенаправило свою документацию в архив, решить вопрос можно только в судебном порядке, с привлечением свидетелей-коллег или подкреплением вспомогательными документами.

Также, физическим лицам-предпринимателям, «фрилансерам» и прочим люди, занятым предпринимательской деятельностью, следует освидетельствовать свой стаж справкой о страховых взносах, отчисленных в Пенсионный фонд Украины.

Ранее мы писали о том, как быстро проверить зарплату и стаж с помощью мобильного приложения ПФУ.