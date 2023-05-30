О том, что сегодняшние массовые отключения «света» на территории Украины произошли из-за задействования ограничительной автоматики на объектах энергетической инфраструктуры, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале компании-поставщика «ДТЭК».

Как стало известно, в этот вторник, с 13 часов 28 минут, почти по всей Украине начались отключения света из-за срабатываний автоматики на объектах энергетической инфраструктуре, вызванных падением частоты в объединенной энергосистеме нашей страны. Точная причина, повлекшая опасное понижение частоты, на данный момент, все еще устанавливается специалистами «Укрэнерго».

Отметим, что энергетикам, с 14 часов 32 минут, позволили полностью восстановить электроснабжение ранее обесточенных регионов.

Ранее мы писали о том, как в НКРЭКУ скорректировали тарифы, затрагивающие распределение электроэнергии для основной части областных энергопоставляющих компаний Украины.