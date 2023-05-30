О том, что в украинском парламенте снизили максимальный возраст пребывания граждан на воинском учете с 27-ми до 25-ти лет, пишет «НБН», ссылаясь на одобренный проект закона №9281, доступный к ознакомлению на официальной странице Верховной Рады Украины.

Не так давно в оборонном ведомстве Украины заявляли – подобные изменения вызваны тем, что в период действия военного положения, попросту отпадает потребность в пребывании на указанном учете граждан, возрастом до 27-ми лет (призыв этой категории военнообязанных на срочную военную службу во время военного положения не осуществляется), поскольку ежегодное прибытие таких призывников в ТЦК и СП, включая регулярное прохождение ими медосмотров, приводит к существенным финансовым затратам, а также излишне нагружает медработников, увеличивая очереди при прохождении военно-врачебной комиссии.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский подписал законы, упрощающие прохождение военно-врачебной комиссии.