О том, что по мнению президента Украины, российский лидер Владимир Путин вскоре перейдет к захвату соседней Беларуси ради наследования Россией предыдущих границ Советского Союза, пишет «НБН», ссылаясь на интервью Владимира Зеленского, опубликованное в Chosun.

Зеленский подчеркнул, что восстановление СССР является целью жизни российского тирана, а так как достичь подобного дипломатическими путями попросту невозможно, страна-агрессор ранее постоянно использовала любые виды угроз и шантажа, в том числе и через обещания отключения от общей энергетической системы. Впрочем, такие попытки не увенчались каким-либо успехом, и потому Путин «решил стать откровенным агрессором», в итоге убивая и пытая бесчисленное количество мирных жителей и даже угрожая ядерной катастрофой (после захвата ЗАЭС).

Таким образом, сейчас Путину придется постоянно воевать, чтобы попытаться уничтожить украинцев «под корень», и тогда следующей целью Кремля станет Беларусь: Москва уже «поглощает металлургию РБ», а нынешний российский лидер – совсем другой человек, чем общество видело раньше.

Ранее мы писали о том, что Зеленский раскрыл важные детали заседания Ставки Верховного Главнокомандующего ВСУ.