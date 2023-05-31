О том, повторится ли вчерашняя ситуация, когда не менее 2 миллионов украинцев остались без света, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в официальном Facebook-аккаунте Министерства энергетики Украины.

Как уже всем известно, около 13 часов вторника, по причине ЧП, которое произошло у оператора системы передачи электроэнергии из-за рассинхронизации энергосистемы, были временно обесточены абоненты 12 областей: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской. При этом, никаких массированных ракетных ударов оккупантов, и, как следствие, попаданий в критическую инфраструктуру, в этот день не отмечалось, а генерация электричества полностью покрывала потребности украинцев, то есть никакого отключения абонентов не было запланировано.

Таким образом, для установления всех причин указанных массовых отключений, включая не допущение их повторения, главой Министерства энергетики Украины Германом Галущенко поручено создание комиссии по экстренному изучению возникшей ситуации, и о результатах работы специалистов сообщат дополнительно.

Ранее мы писали о том, что массовые отключения света на территории Украины произошли из-за задействования ограничительной автоматики на объектах энергетической инфраструктуры.