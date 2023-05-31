О том, как увеличатся некоторые коммунальные тарифы, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания «Новини.LIVE».

В Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) внедрили повышение тарифов на электричество уже с 1-го июня. И если ранее рассматривался сценарий по коррекции в большую сторону исключительно верхней отметки для бытовых потребителей, «сжигающих» от 250 кВт/часов в месяц, в итоге было принято решение об отказе от подобной дифференциации, с введением единой тарификации для всех украинцев — 2,64 гривны/один кВт-час, вместо предварительно обещанных 2,88 гривны/один кВт-час.

Также, в НКРЭКУ предлагают перейти к рассмотрению вопросов относительно обновления тарифов на водоснабжение/водоотвод для населения сегодня, 31-го мая. В случае принятия ценовых нововведений, вода может подорожать минимум на 30 процентов.

Ранее наш информационный портал писал о том, по какой причине в Украине снова начались масштабные отключения от электроэнергии.