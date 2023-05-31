О том, что компания-оператор, управляющая белорусским отрезком нефтепровода «Дружба» — «Гомельтранснафта Дружба», направила предложение российской «Транснефти» о существенном поднятии стоимости транспортировки нефти по северной и по южной веткам — с 1-го июля на 84 процента, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Зеркала недели».

Предполагается, что подобная корректировка тарифов, должна гарантировать безубыточное функционирование российской компании в текущем году, таким образом сохранив для «Транснефти» потенциал для последующего развития. Следует отметить, что такими мерами Беларусь, похоже, пытается помочь стране-агрессору компенсировать утраты в объемах поставок на северном направлении после того, как в первые месяцы 2023-го года, в Берлине и Варшаве отказались от поступления данного сырья из РФ, перейдя на приобретение нефти у Казахстана.

К слову, если данное предложение согласуют, экспорт станет дороже не только для Германии и Польши, куда сейчас направляют только казахстанскую нефть, но также для Венгрии, Словакии и Чехии — этим странам следует приступить к поиску других нефтепоставщиков.

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