О том, что рассчитывать на получение надлежащего статуса безработного можно теперь только после предоставления военно-учетных документов, но это еще не все изменения, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Государственного центра занятости.

Заявки по оформлению/возобновлению статуса зарегистрированного безработного или их прерывания, можно подавать:

через сайт/мобильное приложение;

лично посетив ближайшее отделение центра занятости населения (ЦЗН).

Также, статус безработного станут присваивать участникам добровольческих подразделений территориальной общины, которые, в соответствии с законодательством, подписали контракты бойцов теробороны на беcплатной основе.

Датой подачи заявки касательно предоставления данного статуса/назначения начисления соцпомощи по безработице является день их регистрации в отделении ЦЗН. Однако, чтобы получить соответствующий статус, обычный гражданин обязан предоставить военно-учетную документацию, а участник боевых действий (УБД) — удостоверение УБД, с сопутствующими копиями различных справок. При этом, документация принимается как в бумажном, так и в электронном формате (копии на бумаге не будут востребованы).

Стоит отметить, что безработному аннулируют его текущий зарегистрированный статус или предварительно откажут в регистрации, если:

особа откажется от составления/подписания индивидуального плана трудоустройства;

особа подала заявление о предоставлении статуса ранее сроков, установленных нормами законов;

особа дала второй отказ в период действия военного положения на общественные/другие временные работы (при отсутствии подходящей);

выявлен факт невыполнения требований индивидуального плана по трудоустройству с избранными критериями без каких-либо уважительных причин;

особа нарушила условия пересечения границ Украины.

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