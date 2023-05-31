О том, что рассчитывать на получение надлежащего статуса безработного можно теперь только после предоставления военно-учетных документов, но это еще не все изменения, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Государственного центра занятости.
Заявки по оформлению/возобновлению статуса зарегистрированного безработного или их прерывания, можно подавать:
- через сайт/мобильное приложение;
- лично посетив ближайшее отделение центра занятости населения (ЦЗН).
Также, статус безработного станут присваивать участникам добровольческих подразделений территориальной общины, которые, в соответствии с законодательством, подписали контракты бойцов теробороны на беcплатной основе.
Датой подачи заявки касательно предоставления данного статуса/назначения начисления соцпомощи по безработице является день их регистрации в отделении ЦЗН. Однако, чтобы получить соответствующий статус, обычный гражданин обязан предоставить военно-учетную документацию, а участник боевых действий (УБД) — удостоверение УБД, с сопутствующими копиями различных справок. При этом, документация принимается как в бумажном, так и в электронном формате (копии на бумаге не будут востребованы).
Стоит отметить, что безработному аннулируют его текущий зарегистрированный статус или предварительно откажут в регистрации, если:
- особа откажется от составления/подписания индивидуального плана трудоустройства;
- особа подала заявление о предоставлении статуса ранее сроков, установленных нормами законов;
- особа дала второй отказ в период действия военного положения на общественные/другие временные работы (при отсутствии подходящей);
- выявлен факт невыполнения требований индивидуального плана по трудоустройству с избранными критериями без каких-либо уважительных причин;
- особа нарушила условия пересечения границ Украины.
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