О том, могут ли украинцам, выехавшим за рубеж на законных основаниях, выписать повестку о мобилизации, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение юриста «T and T Partners» Владислава Юрчака, опубликованное в «24-канале».

В соответствии с новой процедурой мобилизации, зарубежные дипломатические представительства Украины, могут лишь:

информировать украинцев в призывном возрасте, которые располагают отсрочкой/могут призываться на срочную военную службу с началом очередного призыва граждан Украины на «срочку»;

содействовать возвращению военнообязанных/резервистов на Родину, если начались мобилизационные мероприятия/объявлено военное положение;

уведомлять в 7-дневный срок со дня постановки на консульский учет/снятия с него касательно призывников/военнообязанных/резервистов в соответствующие ТРК и СП по месту их воинской приписки;

составлять список призывников/военнообязанных/резервистов, которые состоят на временном консульском учете.

Таким образом, по экспертному мнению юриста, дипучреждения, согласно действующий нормам законодательства Украины, не обладают правом на выдачу каких-либо типов предписаний, включая вручение их гражданам, выехавшим за границу: полномочия данных учреждений сводятся только к контролю за учетом военнообязанных/информированию о подобном надлежащих структур в нашей стране.

Ранее мы писали о том, что президент Украины подписал законы, которые упрощают процедуру прохождения военно-врачебной комиссии.