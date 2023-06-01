О том, могут ли украинцам, выехавшим за рубеж на законных основаниях, выписать повестку о мобилизации, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение юриста «T and T Partners» Владислава Юрчака, опубликованное в «24-канале».
В соответствии с новой процедурой мобилизации, зарубежные дипломатические представительства Украины, могут лишь:
- информировать украинцев в призывном возрасте, которые располагают отсрочкой/могут призываться на срочную военную службу с началом очередного призыва граждан Украины на «срочку»;
- содействовать возвращению военнообязанных/резервистов на Родину, если начались мобилизационные мероприятия/объявлено военное положение;
- уведомлять в 7-дневный срок со дня постановки на консульский учет/снятия с него касательно призывников/военнообязанных/резервистов в соответствующие ТРК и СП по месту их воинской приписки;
- составлять список призывников/военнообязанных/резервистов, которые состоят на временном консульском учете.
Таким образом, по экспертному мнению юриста, дипучреждения, согласно действующий нормам законодательства Украины, не обладают правом на выдачу каких-либо типов предписаний, включая вручение их гражданам, выехавшим за границу: полномочия данных учреждений сводятся только к контролю за учетом военнообязанных/информированию о подобном надлежащих структур в нашей стране.
Ранее мы писали о том, что президент Украины подписал законы, которые упрощают процедуру прохождения военно-врачебной комиссии.