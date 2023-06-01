О том, кого из предпринимателей и за какие нарушения коснется финансовое наказание, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, физические лица-предприниматели, со 2-й по 4-ю группы «упрощенки» (если годовой доход превышает 1,3 миллиона гривен) обязаны установить кассовые аппараты (регистраторы расчетных операций (РРО) или программные регистраторы расчетных операций (ПРРО)). Для 1-й группы ФЛП, предельный доход – 1 миллион гривен.

Наличие РРО/ПРРО обязательно для:

магазинов/интернет-магазинов, которые реализуют технически сложную бытовую продукцию;

аптек/аптечных киосков/медмагазинов;

предприятий, предоставляющих платные медуслуги;

предприятий, которые продают ювелирные/бытовые изделия из драгоценных металлов/камней.

За нарушение вышеуказанных правил, с ФЛП будут взимать:

100 процентов стоимости реализованных товаров/работ/услуг с нарушениями (при первой фиксации несоблюдения законов);

150 процентов стоимости товаров — за последующие аналогичные несоблюдения.

Ранее мы писали о том, как еще украинским предпринимателям усложнят жизнь летом.