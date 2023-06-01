О том, что вследствие результативных действий защитников нашей страны, было выведено из строя как минимум несколько формирований ВС РФ, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

По словам Тарнавского, подразделениями ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления на протяжении последних 24-х часов было выполнено 832 огневые задачи: потери оккупантов, как «200-ми», так и «300-ми», составили не менее 2-х рот (от 160 до 400 человек).

Также, за эти сутки нашими воинами было уничтожено и повреждено 6-ть единиц такой военной техники:

1 танк;

1 БМП;

1 82-миллиметровый миномет;

1 противотанковая пушка МТ-12 «Рапира»;

1 САУ 2С19 «Мста-Б»;

1 гаубица Д-30.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Сырский объяснил, с чем связано изменение формата операции на Бахмутском направлении.