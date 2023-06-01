О том, что генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг обозначил как «хорошее» проведение позитивных обсуждений внутри НАТО касательно однозначных шагов, которые должен был бы осуществить Киев для интеграции в данную организацию, обеспечивающую коллективную безопасность, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Европейской правды».

По словам Столтенберга, он уверен, что государства-союзники отыщут консенсус в вопросе вступления нашей страны в НАТО, поскольку уже начались хорошие неформальные дискуссии, подтверждающие основной тезис — Украина станет членом этого Альянса. Лишнее тому свидетельство — Украина постепенно направляется к НАТО, так как приступила переходу от советских стандартов к «натовским».

Ранее наш информационный портал писал о том, что посол Украины при НАТО объяснила, как контрнаступление ВСУ может повлиять на перспективы интеграции в Альянс.