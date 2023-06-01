О том, что делать, если ближайшее бомбоубежище или подобное укрытие закрыто, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Зеркала недели».

Киевская городская военная администрация советует – при обнаружении закрытых укрытий в период объявления воздушной тревоги необходимо или сразу вызвать спасателей, или же сделать звонок на номера 101/1551, и тогда специалисты ГСЧС Украины приедут и откроют укрытие самостоятельно. Власти Львова, в аналогичной ситуации, рекомендуют поступить идентично, включая обращение на «горячую линию» города по номеру 1580.

Кроме того, если невозможно попасть в укрытие или оно в ненадлежащем состоянии, следует:

зафиксировать это на фото/видео;

позвонить на номер/написать на электронную почту райгосадминистрацию соответствующего района в городе, четко описав ситуацию, а к письму — прикрепить фото/видео.

Отметим, что местные власти обязаны зафиксировать любое обращение, после чего связаться с владельцем укрытия, потребовав, чтобы в бомбоубежище навели порядок и открывали укрытие во время сигнала воздушной тревоги.

Ранее мы писали о том, как городской глава Киева отреагировал на информацию о закрытом во время атаки укрытии в поликлинике Деснянского района столицы.