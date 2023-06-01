О том, что Кремль скопил большие объемы «Искандеров», имеющих такую же принципиальную конструкцию, что и у распиаренных «Кинжалов», но на практике эти боеприпасы фактически не являются одной и той же ракетой, и потому не стоит утверждать – у России хватит «Кинжалов», поскольку у нее есть и «Искандеры», пишет «НБН», ссылаясь на мнение военного эксперта Олега Жданова, опубликованное в «УНИАН».

В частности, «Кинжалы» приспособлены для запуска с борта самолета МиГ-31 (отсутствует транспортный контейнер – боеприпас в раскрытом виде подвешивается под самолетом), то есть у данной ракеты базирование – воздушное. При этом, «Искандеры-М» помещаются в транспортно-пусковые контейнеры, который интегрируются на пусковую установку. Таким образом, можно сделать некий вывод — «Кинжалы» оккупантам обходятся весьма дороже «Искандеров».

Также, следует учесть, что на момент начала полномасштабной агрессии РФ против нашей страны, у захватчиков было не более 900 «Искандеров», но к концу марта 2023-го года — всего 144 единицы. Помимо этого, «Кинжалов» запасли лишь 43 единицы к февралю 2022-го года, а к марту текущего года их осталось только 50.

Ранее мы писали о том, что Жданов рассказал сколько оккупантов воюют в Украине, оценив угрозу от вражеской группировки.