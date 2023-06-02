О том, что в Курской области как ночью, так и утром этой пятницы, 2-го июня, зафиксирована атака с помощью беспилотников на предприятия важной инфраструктуры, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Смоленской области, опубликованное в «Голосе Америки».

Как стало известно, ближе к 3-м часам ночи, поблизости от деревни Пересна в Починковском районе и около деревни Дивасы в Смоленском районе, 2-ва БПЛА дальнего радиуса действия атаковали несколько объектов топливно-энергетического комплекса: удар нанесен по нефтеперерабатывающей и газораспределительным станциям. При этом, первый беспилотник взорвался на нефтеперерабатывающей станции «Транснефти», повредив водяную емкость, предназначенную для тушения пожаров, а второй – врезался в газораспределительную станцию, повредив здание администрации.

Отмечается, что жертвы и пострадавшие отсутствуют, а критических повреждений или возгорания также нет.

Ранее мы писали о том, что мэр Мелитополя недавно сообщал, где в городе прогремела серия взрывов.