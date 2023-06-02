О том, что с 1-го июня начался прием документации для назначения выплат за размещение внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ), но такое оформление соцпомощи можно осуществить лишь в течение нескольких дней (для начисления средств за май), потому стоит поторопиться, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную на официальной странице Министерства социальной политики Украины.

Для подачи вышеуказанной заявки, необходимо предоставить оригиналы/копии документов ВПЛ:

паспорта (1-ю, 2-ю и 11-ю страницы);

идентификационный код налогоплательщиков;

свидетельства о рождении ребенка;

справки относительно поставки на учет ВПЛ (при наличии).

Также, следует прикрепить такие оригиналы/копии заявителя, предоставляющего жилье:

паспорт (1-ю, 2-ю и 11-ю страницы);

идентификационный код налогоплательщика;

справку из финучреждения с реквизитами;

документацию, подтверждающую право собственности на домохозяйство.

Отметим, что если у заявителя скопилась задолженность за коммунальные услуги в размере от 680 гривен, то в соцвыплатах будет отказано.

Ранее мы писали о том, какие доходы не учитываются при назначении субсидии.