О том, какие четкие свидетельства появились на видеосервисе YouTube, в которых можно рассмотреть столб густого дыма поблизости от морского порта, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Ліга.Новости».

Бердянская военная госадминистрация заявила о попадании по позициям путинской армии, призвав ожидать более развернутых подробностей и скорого подтверждения Генерального штаба ВСУ. Однако в Сети уже опубликовали видеофрагменты инцидента в порту. При этом, по наблюдениям местных жителей, было слышно от 3-х до 6-х взрывов, включая и «прилет на косу».

Отметим, что в местной городской военной администрации предварительно сообщали — из вышеописанного морпорта уже «бегут корабли, которые недавно зашли для кражи украинских зерновых и металлолома».

Ранее наш информационный портал писал о том, что российские оккупанты готовят химическую атаку на Украину со стороны Крымского полуострова.