О том, что основная часть газоснабжающих компаний предлагает тарифы на газ менее 8 гривен/один кубометр, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг, размещенный на тематическом портале «ГазПравда».

В соответствии с указанной информацией, в первый летний месяц, стоимость природного газа практически останется без серьезных изменений для украинцев: цена за один кубометр колеблется в диапазоне от 7,7 гривны до 9,99 гривны. Например, наиболее выгодное предложение у газопоставляющей компании «Эру людям» — 7,7 гривны/один кубометр, но самая высокая стоимость у компании «Ритейл Сервис» (ТМ «СветГаз») — тариф зафиксирован на отметке в 9,99 гривны/один кубометр. Отметим, что национальная газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», как и обещала, оставила годовой тариф на прежнем уровне — в 7,96 гривны/один кубометр.

Ранее наш информационный портал писал о том, как в Украине существенно вырастут тарифы на электроэнергию и водоснабжение с июня.