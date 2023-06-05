О том, почему только за минувший май, оккупанты атаковали Украину более, чем 300-ми «Шахедами», пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в официальном Twitter-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

Как стало известно, подобным образом российские агрессоры попытались истощить запасы ценных современных ракет наших ПВО, но защитники Украины смогли успешно нейтрализовать почти 90 процентов иранских беспилотников, так называемых «Гераней», используя еще советские средства противовоздушной обороны, а также устаревшие, а не западные образцы систем радиоэлектронного подавления.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Владимир Зеленский рассказал, сколько еще американских ЗРК Patriot должна получить Украина, чтобы обезопасить всех граждан.