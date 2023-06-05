О том, вероятно ли в этом году еще одно увеличение тарифов электроэнергию, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства энергетики Германа Галущенко, опубликованное на официальной странице Кабинета Министров Украины.

По словам Галущенко, тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей в 2,64 гривны/один киловатт-час зафиксируют на данном уровне до завершения 2023-го года, и существует достаточно низкая возможность дополнительной коррекции стоимости электричества в большую сторону, так как сделано все необходимое для обеспечения успешного прохождения нового отопительного сезона.

Также, министр сделал опровержение множественным слухам относительно введения «веерных отключений» бытовых потребителей от электроснабжения, подчеркнув, что для таких ограничительных мероприятий нет никаких должных оснований, и уже наработан ряд механизмов, предусматривающих решение как внутри государства, так и возможности снабжения импортной электроэнергией для стабилизации энергосистемы Украины.

Ранее мы писали о том, что 12 компаний, поставляющих «голубое топливо» бытовым потребителям Украины, опубликовали стоимость данного ресурса на июнь 2023-го года.