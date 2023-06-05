О том, что в этом временно захваченном украинском городе, фиксируется прибытие шпионов от ФСБ РФ, в обязанности которых, в первую очередь, входит поиск местных жителей, не приветствующих оккупантов и имеющих собственное мнение, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале мэра Мелитополя Ивана Федорова.

По словам Федорова, указанные формирования обученных шпионов ФСБ, будут привлечены к усиленному контролю за спокойным выражением мнения горожан: уже сейчас, в различных районах Мелитополя, эти специально обученные «нелюди» разыскивают патриотически настроенных украинцев. Кроме того, мэр Мелитополя напомнил — во временно оккупированном городе, путинская армия все чаще открыто похищает людей: ежедневно в плен к оккупантам попадает около 10 жителей.

Ранее наш информационный портал писал о том, что городской глава Мелитополя Иван Федоров сделал заявление о мощных взрывах, прозвучавших в городе вечером, тридцатого мая.