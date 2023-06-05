О том, что в стране-агрессоре сообщили о якобы начале контрнаступления ВСУ на нескольких участках фронта по Южно-Донецкому направлению в утро минувшего воскресенья, 4-го июня, пишет «НБН», ссылаясь на сводку спикера российского Минобороны Игоря Конашенкова.

По словам Конашенкова, в нашем контрнаступлении было задействовано сразу 8 батальонов: 6 механизированных бригад и еще 2 танковых батальона. Именно перечисленные формирования ВСУ должны были прорвать оборонные позиции путинской армии на самом уязвимом фронтовом участке. Спикер российского оборонного ведомства подчеркнул, что ВСУ якобы не достигли никаких успехов, лишь благодаря личному присутствию на передовой линии начальника Генштаба ВС РФ Сергея Герасимова.

Ранее наш информационный портал писал о том, что телевидение в Крыму начало транслировать ролик о контрнаступлении ВСУ.