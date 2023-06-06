О том, что ВС РФ обстреляли Херсон с применением тяжелых систем вооружения, и, как следствие такого теракта, ранения получили несколько полицейских, помогающих местным жителям экстренно эвакуироваться, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

Как стало известно, два херсонских правоохранителя получили осколочные ранения различной степени тяжести, осуществляя эвакуационные мероприятия в данном городе. В МВД подчеркнули: сразу после объявления эвакуации, людей из Херсона стали спешно вывозить, но даже сведения об этом не помешали оккупантам продолжать накрывать город артиллерией, и, с учетом всего указанного, Россия безусловно является страной-террористом.

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