О том, имеет ли ранее официально трудоустроенный сотрудник право на досрочный уход на покой, если его внезапно сократили, пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного издания «Социальная информационная платформа».

В частности, на вопрос читательницы, есть ли у нее право на уход на пенсию за 1,5 года до положенного срока, так как работница попала под сокращение в соответствии с пунктом 1-м части 1-й статьи 87-й ЗУ «О государственной службе», издание предоставило отрицательный ответ: пенсии по возрасту, согласно указанным нормам действующего законодательства, могут назначаться исключительно по достижению 60-летнего возраста для женщин/62-летнего возраста для мужчин. Кроме того, никакого сокращения надлежащего возрастного критерия при назначении пенсий не предусматривается.

Ранее наш информационный портал писал о том, кто из граждан пенсионного возраста получает в Украине почти по 100 000 гривен/ежемесячно в качестве пособия.