О том, что в затопленных зонах Херсонщины, существует повышенная опасность столкновения с взрывоопасными предметами, и потому местным жителям следует сохранять предельную осторожность, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в официальном Telegram-канале Министерства обороны Украины.

В частности, по причине того, что минные заграждения, ранее расставленные оккупантами, сейчас оказались под водой, то их может снести бурными потоками, и, вполне вероятно, данные взрывоопасные предметы окажутся выброшенными течением на берег Днепра.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в МВД Украины рассказали о последствиях атаки путинской армии на Херсон в период проведения эвакуационных мероприятий сегодня, 6-го июня.