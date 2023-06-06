О том, как крымский гауляйтер Сергей Аксенов прокомментировал сегодняшний теракт с подрывом Каховской ГЭС, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Радіо Свобода».

По словам Аксенова, запасы воды в Северо-Крымском канале, несмотря на уничтожение Каховской ГЭС, сейчас составляют не менее 40 миллионов кубометров: даже в тех водохранилищах, которые ранее были заполнены в объеме от 15 до 20 процентов, на данный момент якобы фиксируется почти 80-процентое наполнение.

Впрочем, вопреки такой «позитивной» информации, риск обмеления указанного водохранилища, похоже, никуда не исчез, поскольку по заявлению местных «властей», уже начались мероприятия по «минимизации» потерь воды в данном канале.

Ранее мы писали о том, что в СНБО Украины рассказали, какая 10-летняя катастрофа ожидает Крым вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС.