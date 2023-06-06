О том, что в Австралии уже перешли к обсуждению с США и Украиной отправки в нашу страну 41-го списанного многофункционального истребителя/бомбардировщика/штурмовика F/A-18 «Hornet», пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Australian Financial Review.

В соответствии со сведениями, которыми располагает военный эксперт Роберт Поттер, известно о факте начала переговоров, однако нет никакой информации относительно достижения конкретных договоренностей. Впрочем, в Вашингтоне дают положительную оценку подобной передаче самолетов: одобрение Белого Дома в указанной теме необходимо, так как США обладают правом на интеллектуальную собственность, без использования которой было бы невозможно производство этих истребителей.

Отметим, что сейчас данные F/A-18 «Hornet» помещены на хранение, и в том случае, если австралийские самолеты не направят в Украину, авиатехника будет уничтожена или продана частной авиакомпании для обучения пилотов.

Ранее мы писали о том, что Резников рассказал, будут ли ВСУ применять истребители F-16 в момент контрнаступления.